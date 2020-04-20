Son dakika: İçişleri Bakanlığından Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşine düzenlenen saldırı hakkında açıklama
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır." denildi.Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in, Koyunlar Çeşme Mahallesi'ndeki evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e tabancayla ateş açtı. Başkan Mümtaz Şenel'in sağ ve sol ayaklarına 5 el ateş eden şüpheliler, eşi Fatma Şenel'i de ayağından vurduktan sonra kaçtı.
MÜMTAZ ŞENEL'İN AMELİYATA ALINDI
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mümtaz Şenel'in ameliyata alındığı bildirildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek Başhekim Nedim Ongun'dan bilgi aldı.
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in sol diz, sol ayak ve sağ ayağından, eşinin ise sağ ve sol ayağından yaralı olduğunu belirterek, "Bugün sabah 04.35'te, Sayın Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok. Doktorlarımız tedavisini yürütmekte. Başkanımıza, eşine ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Milletvekili Mehmet Göker, olayın nedeniyle ilgili somut bir bilgileri olmadığını, konunun gün içinde netleşeceğini söyledi.
Saldırganların yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Burdur Valiliğimiz gelişmeleri soruşturmanın selametini de gözeterek kamuoyu ile paylaşacaktır." denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ davasından operasyonla kurtarıldı
- Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışında flaş mesajlar
- Avrupa’da şok! "Etraf yanıyor tarih tekerrür ediyor"
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
- Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı!
- Uzman isim sizden gelen soruları A Haber'de yanıtladı!
- İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
- Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
- Meclisin açılışının 100. yılına özel video
- Oruç tutmak bağışıklığı etkiler mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?
- Son dakika: Libya hükümet kuvvetleri Terhune kentini ele geçirmek için 7 cephede ilerliyor
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?