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CHP'lilerin algı operasyonu ellerinde patladı! Mehmet Göker'den Mümtaz Şenel ve eşinin uğradığı saldırıyla ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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CHP'LİLERİN ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI!

Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı , Halk TV’de Başkanı ve eşi ’e yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Göker, “Orada ( çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir” dedi.

Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı , CHP'li Burdur Başkanı ve eşi 'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mehmet Göker, saldırının yakınında bulunan otel işletmecisi tarafından yapılmış olabileceğini açıkladı ve "Orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir" ifadelerini kullandı.

CHP'lilerin algı operasyonu ellerinde patladı! Mehmet Göker'den Mümtaz Şenel ve eşinin uğradığı saldırıyla ilgili açıklama | Video CHP'LİLERİN ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI! MEHMET GÖKER'DEN MÜMTAZ ŞENEL VE EŞİNİN UĞRADIĞI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA | VİDEO


"ORADA HUSUMETİ DEVAM EDEN BİR OTEL İŞLETMESİ DE VARDI"
CHP Mehmet Göker, Halk TV canlı yayınına katıldı. Göker, Halk TV sunucusunun, "Şimdi Salda Gölü'yle ilgili (Yeşilova Belediye Başkanı) Mümtaz Şenel neler söylemişti? Gözler Salda Gölü'yle ilgili yaptığı ilgili açıklamalara çevrildi…" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:

"Şimdi bunu şöyle söylemek lazım.. Orada direkt olayı Salda Gölü'ne bağlamak yanlış da olur. 'Bu değildir' demek de yanlış olur. Çünkü orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir. Dediğim gibi adli ve polis mercilerinin bu konuda yapacağı soruşturma neticesinde net bir söylemek çok daha doğru olur."



ŞENEL; MÜŞTERİLERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.

Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde 'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.

İŞTE ALGI OPERASYONU YAPAN CHP'Lİ SİYASİLER!
CHP Genel Başkan Yardımcısı , CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP ve CHP Eski İstanbul Milletvekili ; Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayarak algı operasyonu gerçekleştirdi:

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."

CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganı kınıyorum."

Yalan terörü! CHP'li Başkan Mümtaz Şenel’in saldırıya uğramasını Salda Gölü’ne bağladılar! YALAN TERÖRÜ! CHP'Lİ BAŞKAN MÜMTAZ ŞENEL’İN SALDIRIYA UĞRAMASINI SALDA GÖLÜ’NE BAĞLADILAR!
Son dakika: Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Soruşturma başlatıldı SON DAKİKA: BAKAN KURUM'DAN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son dakika: TOKİ'den Salda Gölü açıklaması: Sorumlu personeller görevden alındı SON DAKİKA: TOKİ'DEN SALDA GÖLÜ AÇIKLAMASI: SORUMLU PERSONELLER GÖREVDEN ALINDI

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