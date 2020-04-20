CHP'lilerin algı operasyonu ellerinde patladı! Mehmet Göker'den Mümtaz Şenel ve eşinin uğradığı saldırıyla ilgili açıklama
CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, Halk TV’de Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel’e yönelik saldırı hakkında açıklamada bulundu. Göker, “Orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir” dedi.
CHP Burdur Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Göker, CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin açıklamada bulundu.
Mehmet Göker, saldırının Salda Gölü yakınında bulunan otel işletmecisi tarafından yapılmış olabileceğini açıkladı ve "Orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir" ifadelerini kullandı.
"ORADA HUSUMETİ DEVAM EDEN BİR OTEL İŞLETMESİ DE VARDI"
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Halk TV canlı yayınına katıldı. Göker, Halk TV sunucusunun, "Şimdi Salda Gölü'yle ilgili (Yeşilova Belediye Başkanı) Mümtaz Şenel neler söylemişti? Gözler Salda Gölü'yle ilgili yaptığı ilgili açıklamalara çevrildi…" şeklindeki sorusuna şöyle cevap verdi:
"Şimdi bunu şöyle söylemek lazım.. Orada direkt olayı Salda Gölü'ne bağlamak yanlış da olur. 'Bu değildir' demek de yanlış olur. Çünkü orada (Salda Gölü çevresinde) husumeti devam eden bir otel işletmesi de vardı. Ondan da kaynaklı olabilir. Dediğim gibi adli ve polis mercilerinin bu konuda yapacağı soruşturma neticesinde net bir söylemek çok daha doğru olur."
ŞENEL; MÜŞTERİLERİLERİN KİMLİK BİLGİ GİRİŞLERİNİ YAPMADIĞI GEREKÇESİYLE OTELİN RUHSATINI İPTAL ETTİ
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in; mülkiyeti Yeşilova Belediyesi'ne ait olan Salda Lake Oteli'nin kiracısı olan işletemeciyi otel müşterilerilerinin kimlik bilgi girişlerini yapmadığı gerekçesiyle uyardığı öğrenildi.
Şenel'in; işletmecinin otel müşterilerilerinin kimlik girişlerini sürekli girmemesi gerekçesiyle 15 Nisan 2020 tarihinde Salda Lake Otel'in ruhsatını iptal ettiği bildirildi. Azmettiricinin işletme sahibi olduğu üzerinde duruluyor. Otelde, fuhuş yaptırıldığına yönelik iddiaların olduğu öğrenildi.
İŞTE ALGI OPERASYONU YAPAN CHP'Lİ SİYASİLER!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş; Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayarak algı operasyonu gerçekleştirdi:
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."
CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganı kınıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi
- Son dakika: Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açıldı!
- Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
- Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
- Başsavcılık’tan o haberlere yalanlama!
- Bakan açıkladı! 5 bin tane üretilmiş olacak
- PKK'nın sözde eyalet sicil defteri ele geçirildi
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu?
- Yalan terörü bu defa Salda Gölü üzerinden yapıldı!
- Sağlık Bakanı dikkat çekti! "Avrupa'da eşi yok..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Halkbank 10.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank destek kredisi sonuçları nasıl öğrenilir?
- BİM 21 Nisan kataloğu yayında! O ürünler damga vuracak! İşte 21 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi
- Son dakika: Başkan Erdoğan Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi! Şehir hastanesi için metro müjdesi verdi |Video
- 2000/2 askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL duyuruları
- Diyanet açıklamaları: Oruç tutmak bağışıklık sistemini düşürür mü? Oruç bağışıklığı zayıflatır mı, güçlendirir mi?
- Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!
- Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 23-24-25-26 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 20 Nisan su kesintisi arıza listesi
- En az 3.671 TL maaş! Eş-çocuk desteği de artacak! 2020 memur maaşı Temmuz zammı ne kadar olacak?
- Son dakika: İstanbul'da 19 ilçede elektrik kesintisi! 20 Nisan İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Yasak ne zaman bitecek?
- Milyonlar bekliyor! 1.000 TL sosyal yardım desteği başvuru nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal destek kimlere verilecek?