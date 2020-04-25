Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şiir paylaşımı: Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Instagram hesabından şair Adil Erdem Beyazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin dizelerini paylaştı.
Başkan Erdoğan, resmi Instagram hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, yazar ve şair Beyazıt'ın, "Müslüman yürekler bilirim daha, Kızdı mı cehennem kesilir sevdi mi cennet, Eller bilirim haşin hoyrat mert, Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne; hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım milletim tüm insanlar kardeşlerim." dizelerine yer verdi.
MASADA DİKKAT ÇEKEN NECİP FAZIL KİTABI
Öte yandan Erdoğan'ın paylaştığı fotoğrafta masasında duran Necip Fazıl kitabı dikkatlerden kaçmadı. Necip Fazıl Kısakürek'in 110. doğum yılı vesilesiyle Zeytinburnu Belediyesi tarafından 2014 yılında tertiplenen "Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim" başlıklı sempozyumda sunulan tebliğlerle Necip Fazıl Kısakürek'in hayatını, edebi, fikri ve siyasi yönlerini ele alıp tahlil eden metinlerden oluşan kitap yayınlandığında büyük ilgi görmüştü.
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