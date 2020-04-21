Son dakika: CHP'li Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ilk kez konuştu! İşte saldırının nedeni | Video

Burdur'un Yeşilova ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'in evlerinde silahlı saldırıda yaralanması olayına ilişkin 1'i azmettirici, 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Mümtaz Şenel, olayın nedeninin belediyeye ait otelin ruhsatının iptal edilmesi olduğunu belirterek, "Bu iptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ediyordum. Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısın çaldı. Bu kişiler, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel sol dizinden ameliyat edildi.



1'İ AZMETTİRİCİ 9 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen, 'çocukların cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'adam öldürmeye tam teşebbüs', 'yağma', 'uyuşturucu' ve 'tehdit' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan E.E. ile G.K., L.A., N.E.E., K.A., M.A., H.H.A., M.S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü belirtildi.





'RUHSATI İPTAL ETTİM'

Burdur Devlet Hastanesi ortopedi servisinde eşiyle birlikte tedavileri devam eden Başkan Şenel, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Başkan Şenel, "Olayın sebebi belediyeye ait otelde 30 Temmuz'da bir baskın olmuş, polis tarafından 10 bin lira ceza kesilmiş. Bu ceza ikinci defa tekrarlandığı zaman iş yeri kapatılır diye bir madde var. Polis 30 Mart günü tekrar gitmiş. İkinci kez orada yasa dışı birtakım şeyler tespit etmiş. Bu tutanağı ekleyerek kaymakamlığa göndermişler. Kaymakamlık da ruhsatın iptali istemiyle bize gönderdi. Ben de ruhsatı iptal ettim" dedi.





'BÖYLE BİR ŞEYİ BEKLİYORDUM'

Bu iptal olayından sonra böyle bir şeyin geleceğini tahmin ettiğini kaydeden Başkan Şenel, "Burada daha önce yaralamalar, kurşunlamalar bir sürü olay olmuş. Biz de bunlara karşı taviz vermedik. Burası temiz olsun istedik. Sağ olsun ilçemizdeki yetkililerimiz de destek oldu, o yardımı yapıyorlar" diye konuştu.





'BİRÇOK DESTEK MESAJI YAYIMLANDI'

Saldırı olayının duyulmasıyla Burdur Valisi'nin kendisini Burdur Devlet Hastanesi kapısında karşıladığını söyleyen Şenel, "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarımız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik Bakanımız aradılar. Sosyal medyadan yurt içi ve yurt dışından birçok destek mesajı yayımlandı. Duygulanmamak, sevinmemek mümkün değil. Şimdiye kadar yaptığım çalışmaların mükafatını bu şekilde almış oluyorum. Öğrencilerim, dostlarım, arkadaşlarımın yanımda olduklarını görünce çok çok mutlu oldum. Arayan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Partimin yanımda olması beni mutlu etti. Şüphelilerin yakalanması konusunda da üstün gayret gösteren Burdur Emniyet Müdürlüğü personeline de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisi de ortopedi uzmanı olan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ile Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, Başkan Mümtaz Şenel'i tedavi gördüğü serviste ziyaret etti. Şenel, "Sayın Milletvekilimiz Mehmet Göker, Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve İl Başkanımız İzzet Akbulut ilk andan itibaren sürekli yanımda. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

CHP'NİN 'SALDA' YALANI DA PATLADI

Bazı siyasiler ve gazeteciler; söz konusu saldırının Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in Salda Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı olduğunu iddia ederek algı operasyonuna imza attı.



Salda Lake Otel'in ruhsatının iptal ettiği gerekçesiyle gerçekleşen saldırıyı Salda Gölü'ne bağlayan siyasiler ve gazetecilerin paylaşımları şöyle:



CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: "Salda Gölünü korumak için verdiği mücadele ile tanınan, en son bölgeye giren iş makineleri konusunda halkı uyaran Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel'in sabaha karşı evi basıldı. Kendisi ve eşi vuruldu. Şu an hastanede. Örgütlü kötülük."





CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: "Salda Gölü'nü talana karşı koruyan CHP'li Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıya uğradı. Saldıyı şiddetle kınıyorum. Korkmak, sinmek yok. Salda'yı sonuna kadar müdafaa edeceğiz. Mücadeleye devamKaldırılmış yumruk. Bu düzen değişecek."





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: "Salda Gölü'ndeki talana "buradaki kumları geri getireceğiz" diyerek direnen Burdur Yeşilova Belediye Başkanımız Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı silahlı saldırıya uğradı! Hain saldırılarla hiçbir başkanımıza geri adım attıramazsınız! Başkanımıza ve eşine geçmiş olsun diyorum."





CHP Eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş: "1-Salda Gölü'nün korunması için canla başla mücadele eden ve dün gece Tele 1 Televizyonu'n'da "Gölün kumunu geri getireceğiz" diyen Burdur - Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi 04.00 sularında silahlı saldırıya uğradı. Çiftin sağlık durumu iyi. Saldırganıı kınıyorum."





BirGün Gazetesi: "Salda Gölü'nün tahrip edilmesine karşı direnen Yeşilova Belediye Başkanı ve eşi evinde silahlı saldırıya uğradı"





Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz: "Bu da mı olacaktı? Salda gölünün kurtarılması için mücadele veren CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi sabaha karşı saat 4'te "Biz polisiz" diyerek eve gelen saldırganlar tarafından vuruldu. Şenel ameliyata alındı, eşi hafif yaralı."





Gazeteci-Yazar Melis Alphan: "Salda Gölü'nün talan edilmemesi için verdiği mücadeleyle tanınan Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile eşi, bu sabaha karşı evleri basılarak silahlı saldırıya uğradı. Her ikisi de ameliyata alındı."



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özgür Mumcu: "Salda gölünü korumak için mücadele ediyordu. Saldırganlar ve onların bütün bağlantıları açığa çıkartılmalı."





Yeniçağ Gazetesi, internet sitesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak: "Salda Gölü'ne iş makineleriyle girip talan etmişlerdi. Bu skandalı kamuoyuna duyuran gölün bağlı olduğu Yeşilova'nın Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'di. Sabaha karşı "Polisiz" denilerek kapısı çalındı, ama mafyaydı. Dışarı çıkardılar. Kendisine 3 kurşun, eşine 2 kurşun sıktılar!"