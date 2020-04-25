Corona virüsün bir erken belirtisi daha tespit edildi! Bilim insanları uyardı: Ayaklarınıza dikkat edin
ABD'li doktorlar, yaptığı çalışmalar sonucunda mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonunun koronavirüsün erken bir belirtisi olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bilim insanları ayrıca, ayakta oluşan bu lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissinin oluştuğunu belirtti.
ABD'li doktorlar 'koronavirüs parmakları' adını verdikleri yeni bir koronavirüs semptomu daha keşfetti. Bilim insanlarına göre mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu hastalığın erken belirtisi olarak ortaya çıkıyor.USA Today'ın aktardığına göre, uzmanlar bu semptomu, mavi veya mor renge dönüşen ayak parmağı lezyonu olarak tanımladı. Bilim insanlarına göre, enfeksiyonun bu şekilde tezahürü hem akut solunum sıkıntısı sendromu olan ağır hastalarda hem de çocuklarda da dahil olmak üzere hastalığı asemptomatik seyreden gençlerde görülüyor. Aynı zamanda bu durum, testin negatif çıkabileceği hastalığın en erken evresinde bir belirti olarak ortaya çıkıyor.
DOKUNULDUĞUNDA YANMA VE ACI HİSSİ OLUŞUYOR
Pennsilvanya Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ebbing Lautenbach, ayak parmaklarında beliren lekelere dokunulduğunda yanma ve acı hissi duyulduğunu belirtti. Lautenbach, parmakların morarmasının enfeksiyona lokal inflamatuar bir tepki veya kan damarlarının tıkanmasının bir tezahürü olabileceğini düşünüyor.Massachusetts Hastanesi Acil Servis Şefi Susan Wilcox ise, şiddetli grip veya viral pnömonisi olan hastalarda benzer semptomların görüldüğünü kaydetti.
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