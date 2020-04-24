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Son dakika: Emniyet yeni İHA'larına kavuştu! Bayraktar TB2'ler faaliyetlerine başladı

Son dakika haberi... 'ne teslim edilen Bayraktar taktik () 'ler faaliyetlerine başladı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada "Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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EMNİYET YENİ İHA'LARINA KAVUŞTU!

'ne teslim edilen Bayraktar taktik () 'ler faaliyetlerine başladı.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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