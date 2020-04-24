Son dakika: Emniyet yeni İHA'larına kavuştu! Bayraktar TB2'ler faaliyetlerine başladı
Son dakika haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı. Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada "Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2'ler faaliyetlerine başladı.
Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2'ler faaliyetlerine başladı. Birimlerimizin başarısına çarpan etkisi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.
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