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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi!

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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ATEŞ KARA PİK NOKTASINA ULAŞILACAK TARİHİ VERDİ

ve ve Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs pik noktasında en yüksek hasta sayısı ne olacak? Normale dönüş nasıl olacak? Kabus bayram sonrası bitecek mi? Yatay seyre geçildi mi? İşte ATV haber müdürü ’nun Kara'ya sorduğu koronavirüs soruları ve yanıtları... Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ATV canlı yayınına katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs pik noktasında en yüksek hasta sayısı ne olacak? Normale dönüş nasıl olacak? Kabus bayram sonrası bitecek mi? Yatay seyre geçildi mi? İşte ATV Ankara haber müdürü Salim Salimoğlu’nun Kara'ya sorduğu koronavirüs soruları ve yanıtları...

ve ve Koronavirüs üyesi Prof. Dr. , katılarak koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Koronavirüs pik noktasında en yüksek hasta sayısı ne olacak? Normale dönüş nasıl olacak? Kabus bayram sonrası bitecek mi? Yatay seyre geçildi mi? İşte ATV haber müdürü 'nun Kara'ya sorduğu koronavirüs soruları ve yanıtları...

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi! |Video KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA PİK NOKTASINA ULAŞILACAK TARİHİ VERDİ! |VİDEO

İşte Kara'nın açıklamalarının satır başları;

PİK NOKTASI NE ZAMAN?

Gördüğümüz iki tane nokta var bunlardan bir tanesi şu. Yeni tanı koyduğumuz vaka sayımız yaklaşık olarak son bir haftadır sabit değerler arasında gidiyor. Yani biz test sayımızı arttırdık belli bir test sayısına ulaştık ve test kapasitemizin çok üstünde olmasına rağmen birincisi yatığımız test sayısı 35 binlerde 40 binler arasında bir sayıda. Bu şunu gösteriyor biz ihtiyaç duyduğumuz rakam bu anda bu kadar. İkincisi yeni tanı vaka sayımız kaç ona da bakarsak o da 4 binler bandında stabil oldu. Bunun da işareti açıkçası şunu gösteriyor rakamlarımız evet doğru bir plato dönemine geldik gibi gösteriyor. Bu platoyu en tepe noktası (pik noktası) gibi düşünmeyelim. Bu da önümüzdeki 7-10 gün içerisinde en tepe noktalarına geliriz ve ondan sonra da artık sayılarımızda yavaş yavaş azalmayı görebiliriz anlamına geliyor. Ama izolasyon kurallarına tam uymamız gerekiyor.

ÖNGÖRÜMÜZ MAYIS AYININ İLK HAFTASI...

Biz bu pik dönemini gördüğümüzü düşünelim ondan sonra da vakalarımızın azalma eğilimine girdiğini. Oradaki önemli nokta azalmanın nasıl gideceği. Yani biz direk direk olarak 4 binden 2 bine düşmesini beklemiyoruz. Ben bayram döneminde de bizim aynı sıklıkta izolasyon kurallarına devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum orada bir gevşememiz olmasın. Bayramlaşalım ama söyle yapalım bu dönemde bu bayrama özel olsun sosyal mesafemizi koruyarak yapalım. 'Bunu daha erkene çekebilir miyiz?' bunu bize rakamlar gösterecek. Ama rakamlara bakarak öngörümüz azalmayı biz Mayıs ayının ilk haftasını görebiliriz. Fakat olmazsa olmazımız kurallara uymamız

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