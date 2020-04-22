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Malatya'dan güzel haber! 72 yaşındaki kadın corona virüsü yendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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72 YAŞINDAKİ KADIN CORONA VİRÜSÜ YENDİ

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Doktor ve sağlık görevlilerinin "Geçmiş olsun, kendine iyi bak." sözleriyle uğurlanan E.K, yakınları tarafından evine götürüldü.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 4 Nisan'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 72 yaşındaki E.K, bir bölümü yoğun bakım servisinde olmak üzere 19 gün tedavi gördü.

Tedavi sonrası sağlığına kavuşan E.K. (72) doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Doktor ve sağlık görevlilerinin "Geçmiş olsun, kendine iyi bak." sözleriyle uğurlanan E.K, yakınları tarafından evine götürüldü.

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