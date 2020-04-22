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Mardin’de 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020
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PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! KAÇIP TESLİM OLDU

Son dakika: Milli Savunma  Savunma Bakanlığı'nca, yapılan açıklamada örgütten kaçan 1 /'li teröristin, 'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 /'li terörist Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.

TESLİM OLDU!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu" denildi.

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