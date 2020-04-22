Mardin’de 1 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Son dakika: Milli Savunma Savunma Bakanlığı'nca, yapılan açıklamada örgütten kaçan 1 PKK/YPG'li teröristin, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist Mardin Demirtepe Hudut Karakolumuza teslim oldu.
TESLİM OLDU!
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 1 PKK/YPG'li terörist, Mardin Demirtepe Hudut Karakolu'muza teslim oldu" denildi.
SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 4 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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