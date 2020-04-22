ABD’de koronavirüsten ilk ölümün resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı
Koronavirüs ABD'de 45 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ölümcül virüs ülkede sağlık sisteminin çökmesine yol açarken koronavirüs nedeniyle ilk ölümlerin yapılan resmi açıklamadan haftalar önce gerçekleştiği ortaya çıktı.
ABD'nin California eyaletine bağlı Santa Clara bölgesindeki yetkililer, California'da 6 ve 17 Şubat'ta iki kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD'de Kovid- 19 kaynaklı ilk ölümün 29 Şubat'ta gerçekleştiği biliniyordu.
TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Yetkililer, söz konusu vakaların ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) gönderilen doku örneklerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
İLK VAKA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
Washington eyaleti Sağlık Ofisinden 29 Şubat'ta yapılan açıklamada, Seattle kentine yakın King County bölgesinde yaşayan Kovid-19 taşıyıcısı bir hastanın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Bu ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası olmuştu.
CALİFORNİA'DA1282 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'nin 40 milyon nüfusuyla en kalabalık eyaleti olan California'da, John Hopkins Üniversitesi güncel verilerine göre, 35 bin 465 kişide tespit edilen yeni tip Corona Virüs, 1282 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
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