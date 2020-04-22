Son dakika: Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
Son dakika haberine göre; "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yaz ayları için bir planlamamız yok" dedi. Selçuk, "LGS tarihinin şu anda değişmesi söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, Bakan Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak? LGS tarihi değişecek mi?" sorularına da yanıt verdi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Okullar sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir.
Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başarırız.
Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkate aşıyoruz. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmalarımız var.
LGS TARİHİNDE DEĞİŞİKLİ OLACAK MI?
LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok.
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