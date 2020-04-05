Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK-YPG'li öldürüldü
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan PKK/YPG'li 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi!
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama
- Dünya genelinde korkunç korona rakamı
- Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı! 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
- Bakan Soylu'dan CHP'li Özel'e çok sert tepki
- Beşiktaş'ta lüks gezi teknesi battı
- Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
- Başkan Erdoğan corona virüse karşı yol haritasını belirledi!
- Jandarma kapı kapı dolaşıp yardımları dağıttı
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Rıdvan Gündoğdu seçildi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?