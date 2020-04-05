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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK-YPG'li öldürüldü

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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Son dakika haberine göre; , " bölgesine taciz atışı yapan /'li 2, bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberine göre; , (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " bölgesine taciz atışı yapan /'li 2, bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.

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