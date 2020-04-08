Aralarında akademisyen, memur sendika başkanları, sanatçı ve gazetecilerin de bulunduğu bir grup; Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 sivilin şehit olması üzerine harekete geçti ve Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısında bulundu.

PKK terör örgütünün işçi katliamlarının eleştirildiği bildiride; "İnsan hayatına kasteden terörün bir an önce durmasını istiyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz" denildi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, EMEKÇİ VE SİVİL KATLİAMLARINI SÜRDÜRMEKTE"

Akademisyenler ve gazetecilerin imzaladığı; "Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı" başlıklı bildiride şöyle denildi.

"Tüm Dünya Kovid-19 nedeniyle insan hayatı kurtarma mücadelesi verirken, insan öldürmeye programlanmış terör örgütü PKK kanlı yüzünü göstermeye devam ediyor. Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal kesimlerin dayanışma göstererek insan hayatı kurtarmak ve insan hayatı kurtarmaya çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için çabalarken terör örgütü PKK, emekçi ve sivil katliamlarını sürdürmektedir."

"PKK'LI TERÖRİSTLERİN ÖNCEDEN YERLEŞTİRDİĞİ EL YAPIMI PATLAYICININ İNFİLAK ETMESİ SONUCU 5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU"

"3 Nisan 2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde inşaatta çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 27 yaşındaki Mazlum Gözenoğlu katledilmişti. 8 Nisan 2020 tarihinde ise Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden köylülere yönelik, terör örgütü PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendi. İlçeye bağlı Güleç Mahallesi kırsalında orman işçilerini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi şehit oldu."

"Terör örgütü PKK bölgede öğretmenleri, sivil siyasetçileri, güvenlik güçlerini, şantiyelerde çalışan işçileri, hayvanlarını otlatmaya götüren vatandaşları ve kendi gibi düşünmeyen her kesimi hedef almaktadır. PKK, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların temel haklarını ortadan kaldırmaktadır."

"SOKAK SOKAK GEZEREK MEGAFONLA ORTALIĞA FİTNE SAÇAN SÖZDE VEKİLLER ÖZDE ÖRGÜTÇÜLER ORTAYA ÇIKTI"

"Dayanışmanın en fazla olması gereken bu dönemde bile bir takım fırsatçılar türemesine şaşırmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden ırkçılık yapan sözde milletvekilleri ve siyasetçiler gördük. Sokak sokak gezerek megafonla ortalığa fitne saçan sözde vekiller özde örgütçüler ortaya çıktı. Bu dönemde fırsatçılık yaparak millete korku salmaya çalışan ve devlet kapasitesini zaafa uğramış olarak göstermeye çalışanları gördük. Türkiye daha önce buna benzer çok sayıda saldırıyı bertaraf ettiği gibi bununla da mücadele etme azim ve kararlığına sahiptir."

"SİYASİ PARTİLERİ VE İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNİ PKK'YI KINAMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Biz aşağıda imzası olanlar; terörle mücadeleye "halk sağlığı sorunu" diyerek PKK'nın cinayetlerini görmezden gelen sendika ve meslek örgütlerini, siyasi partileri ve insan hakları örgütlerini PKK'yı kınamaya davet ediyoruz. Bu cinayetleri kınamayanların suça ortak olduklarını buradan ilan ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili her konuda yorum yapan ve çeşitli vesilelerle haksız şekilde ülkemize tepki gösteren uluslararası sendikal örgütlerin, AB Kurumlarının, ülkemizdeki elçiliklerin ve insan hakları örgütlerinin bu katliamlarını görmezden gelmelerini de kınıyoruz."

"PKK'NIN KATLİAMLARINA KARŞI SES ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ"

"Daha önce PKK'nın katliamlarına sessiz kalan, demokrasi ve insan haklarını savunduğunu iddia eden sendikaları, baroları, meslek örgütlerini, siyasi partileri, akademisyenleri, gazetecileri, sanatçıları, oyuncuları, insan hakları örgütlerini de PKK'nın katliamlarına karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz."

"İnsan hayatına kasteden terörün bir an önce durmasını istiyoruz. PKK terör örgütünün emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz. İnsan hayatı kurtarmaya odaklanıldığı böyle bir dönemde cinayet şebekesi olan PKK terör örgütünün katliamlarına tüm kesimlere ses çıkarmaya ve tepki göstermeye davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

"Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı" başlıklı bildiriye imza atanlar:

Ali Yalçın, Memur-Sen/Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı

Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Birol Akgün, Öğretim Üyesi

Dr. Murat Yılmaz, Siyaset Bilimci

Tarkan Zengin, Çalışma Hayatı Uzmanı

Fadime Özkan, Gazeteci, Star

Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hacıbayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Edibe Sözen, Öğretim Üyesi

Dr. Arda Akçiçek, Siyaset Bilimci

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Siyaset Bilimci

Prof. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi Rektörü

Hasan Öztürk, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni

Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Dr. Yakup Ömeroğlu, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı

Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi

Prof. Dr. Selim Coşkun Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF Dekanı

Settar Aslan, Öz Orman-İş Genel Başkanı

Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Genel Başkanı

İlhami Mısırlıoğlu, Gazeteci-Yazar

Doç.Dr. Cahit Bağcı, Türkiye Maarif Vakfı

Prof.Dr. Cihad Demirli, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Av. Dr. Mehmet Sarı, TÜRKAD Başkanı

Ersin Çelik, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü

S. Burhanettin Kapusuzoğlu, Yazar

Dr. Can Ceylan, Medipol Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Ümit Gülbüz Ceylan, Yeni Birlik Gazetesi Yazarı

Halime Kökce, Gazeteci, Star Gazetesi

Av. Ahmet Akcan, Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri

Av. Necati Ceylan, Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri

Kürşat Birinci, Siyaset Bilimci

Merve Şebnem Oruç Gazeteci

Mustafa Çöl, Sandıklı Belediye Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Rektörü

Dr. Oğuzhan Bilgin, Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Hüseyin Sermet, Devlet Sanatçısı

Prof. Dr. Salih Yılmaz, Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü

Prof. Dr. Erol Göka, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yusuf Alabarda , Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Akdeniz Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Jale Söz, Makina mühendisi

Dr. Selim Çınaroğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Cengiz Er, Superhaber Genel Koordinatörü

Dr. Nergis Dama, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Güldalı Coşkun, Yazar

Dr. Ferit Önder, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi

Hale Kaplan Öz, Gazeteci, Star Gazetesi

Aziz Kaya, Dişhekimi

Sadullah Özcan , Gazeteci-Yazar

Mehmet Akbacak, Emekli Öğretmen

Ali K. Metin, Yazar

KENAN KIRAN - SABAH