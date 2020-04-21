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Van'da PKK operasyonu

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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VAN'DA PKK OPERASYONU

Valiliği, Çatak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendiğini açıkladı. Düzenlenen operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmatların ele geçirildiği belirtildi.

'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin kırsal bölgelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, law silahı, antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

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