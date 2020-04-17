Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." dedi.Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.
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