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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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MSB DUYURDU: BAŞARILI BİR OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜLER

, "Terör örgütü /’nin bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." dedi.

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü /'nin bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." denildi.

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