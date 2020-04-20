20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan: 10 şehir hastanesi hazır 8'i bu yıl sonu tamamlanacak |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
20.04.2020

Son dakika: Başkan Erdoğan: 10 şehir hastanesi hazır 8'i bu yıl sonu tamamlanacak |Video

Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılış töreninde çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "10 şehir hastanesi hazır, 8'i bu yıl sonu tamamlanacak" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu;

BAŞKAN ERDOĞAN: 8 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA BİTİRECEĞİZ

Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
Uzman isimden flaş sözler! Oruç ve korona...
Uzman isimden flaş sözler! Oruç ve korona...
Bakan Varank bu video klibi izletti
Bakan Varank bu video klibi izletti
Başkan Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi
Başkan Erdoğan İmamoğlu'na tepki gösterdi
Başkan Erdoğan'dan açılışta flaş mesajlar
Başkan Erdoğan'dan açılışta flaş mesajlar
Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Virüsü yenen doktor süreci A Haber'e anlattı
Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda...
"Tedbirler sonuç vermeye başladı! Bayramda..."
Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke...
Dev tahliye operasyonu başlıyor! 59 ülke...
Meclisin açılışının 100. yılına özel video
Meclisin açılışının 100. yılına özel video
Salgını Bill Gates mi başlattı
"Salgını Bill Gates mi başlattı"
Salgın ne zaman bitecek?
Salgın ne zaman bitecek?
Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor
Daha Fazla Video Göster