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Son dakika: Başkan Erdoğan: 10 şehir hastanesi hazır 8'i bu yıl sonu tamamlanacak |Video
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılış töreninde çok önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "10 şehir hastanesi hazır, 8'i bu yıl sonu tamamlanacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu;
BAŞKAN ERDOĞAN: 8 ŞEHİR HASTANESİNİ DAHA BİTİRECEĞİZ
Tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kamu ve özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 hastaneyi hizmete aldık. Toplam yatak kapasitemiz 13 bin 417'dir. Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu rakam 16 bin 96'ya çıkıyor. Hem bina, hem cihaz, hem de hizmet kalitesi açısından en üst seviyedeki şehir hastaneleri sağlık turimi açısından da büyük önem taşıyor. İnşaatı devam eden 8 şehir hastanesini daha bu yıl bitireceğiz.
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