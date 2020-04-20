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Son dakika haberi... Koronavirüsü (corona virüs) yenen Dr. Cengiz Uzun yaşadığı süreci A Haber’de anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.04.2020
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VİRÜSÜ YENEN DOKTOR SÜRECİ A HABER'E ANLATTI

Son dakika haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında iyileşen hastalarında sayısı da bir yandan artmaya devam ediyor. Koronavirüsü yenip iyileşen hastalardan biri olan Dr. , yaşadığı süreci A Haber'de anlattı. Sürecin yaklaşık 2 hafta geçtiğini belirten Uzun, bulaşma sürecini anlatarak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında iyileşen hastalarında sayısı da bir yandan artmaya devam ediyor. Koronavirüse yenip iyileşen hastalardan biri olan Dr. , yaşadığı süreci A Haber'de anlattı. Sürecin yaklaşık 2 hafta geçtiğini belirten Uzun, bulaşma sürecini anlatarak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Uzun'un konuşmasının satır başları;

Çok daha iyiyim. Yaklaşık 2 haftayı geçti süreç. Tedavimi tamamladım. Şu anda yorgunluk dışında çok ciddi bir sağlık sorunum kalmadı. İlk başlarda sıkıntılıydı. İlk haftadan ziyade ikinci hafta daha ağır seyrettiği hafta. Ama ondan sonraki rahatlamadan sonra yavaş yavaş çok daha iyi oldum. İnşallah birkaç güne kadar da tekrar işe başlayacağım.

NASIL BULAŞTI?

Sonuçta hem hasta bakıyorduk hem hasta yatıyorduk artı bir de hastanedeydik. Sağlık kuruluşunda ne olursa olsun ortamda virüs oluyor. Siz yaklaşmasınız bile direk hastaya belli bir virüs yükü oluyor. Tabi çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Tabi ki birebir acaba oradan mı diye düşünüyor insan ama asemptomatik dediğimiz yani hiçbir semptomu olmayan kişiler de taşıyabiliyor. Bizim özellikle onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şikayeti olmasa bile herkesin maskeyle dolaşmasında fayda var. Çünkü taşıyabilirsiniz. Hem çok sağlıklı hissedersiniz kendinizi şikayetler birkaç gün sonra başlayabilir ki benim muhtemelen bu yolla oldu. Hiçbir şikayeti olmayan, sağlıklı gözüken temaslardan geçti diye düşünüyorum.

Son dakika haberi... Koronavirüsü corona virüs yenen Dr. Cengiz Uzun yaşadığı süreci A Haber’de anlattı |Video SON DAKİKA HABERİ... KORONAVİRÜSÜ (CORONA VİRÜS) YENEN DR. CENGİZ UZUN YAŞADIĞI SÜRECİ A HABER’DE ANLATTI |VİDEO

NELERİ OLUMLU YAPIYORUZ?

Bir defa ilacı çok hızlı ulaşıyoruz. Yani ben hekim olduğum için değil kendi hastalarım için de diğer arkadaşların hastaları için de çok kısa süre içerisinde organize olup ilaca ulaştık. Onun dışında daha ek önlemler bu plazma tedavisi olsun interlökin antagonistleri dediğimiz ilaçlar olsun çok ciddi pahalı ilaçlardı. Bunlar en kısa süre içerisinde organize olunup tedaviye başlandı. Bizim hastanede de şu anda plazma tedavisi uygulanıyor 'ın denetiminde. İlk önce hidroksiklorokin dediğimiz ilaçla başladım ben fakat sonrasında ilk 5 gün sonrasında ilerleme saptanınca antiviral ilaç dediğimiz ilaç gündeme geldi ki aynı gün içerisinde o ilaca ulaşabildik. İl Sağlık Müdürlüğü'nden ilaç hızla geldi. Bizim tedavi açısından biraz daha ön plandayız.

ERKEN TEŞHİS KONUSU

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa cevap o kadar iyi. Yani hafif bulgular var biz tedaviye başlamayalım diye bir tutum içerisine girmedik. Direk tedaviye başladık. O da erken tanıyla geldi. Şu anda test sayısı olarak da çok iyiyiz. Yaşlılarımızı çabuk çektin en önemlisi o oldu diye düşünüyorum.

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