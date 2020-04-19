19 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den CHP'li Nadir Ataman'a çok sert Fox TV ve Sözcü eleştirisi

Son dakika: AK Parti'den CHP'li Nadir Ataman'a çok sert Fox TV ve Sözcü eleştirisi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
ABONE OL
AK PARTİ'DEN CHP'Lİ ATAMAN'A FOX TV VE SÖZCÜ ELEŞTİRİSİ

'li Basın Grup Sorumlusu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda 'nin okunmasını, 'nin izlenmesini istemişti. Bu sözlere AK Parti'den çok geldi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü , yaptığı açıklamada Nadir Ataman'ı "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşlık" sözleri ile sert bir dille eleştirdi.

'li Basın Grup Sorumlusu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart ayı oturumunda 'nin okunmasını, 'nin izlenmesini istemişti. Bu sözlere AK Parti'den çok geldi.



CHP'Lİ ATAMAN: UFKUNUZU AÇMAK İSTERSENİZ, SÖZCÜ GAZETESİ OKUYUN

Nadir Ataman, "Ufkunuzu açmak isterseniz size tavsiye ediyorum. Ara sıra Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Oda TV okursanız gerçekten haberlere ulaşmış olursunuz. (…) Seyretmek isterseniz size Fox TV, Halk TV, Tele-1, KRT televizyonlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim" dedi.

GÖKKUŞ: ARKADAŞ SÖZCÜ'NÜN DE AVUKATLIĞINI YAPIYOR

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü , yaptığı açıklamada Nadir Ataman'ı "Kimin hangi televizyonu seyrettiği, hangi televizyonu seyretmediği. Sizin yanınızda olanları seyredince objektif habercilik, öbür taraftakini seyredince yandaşlık..." sözleri ile sert bir dille eleştirdi.

Gökkuş ayrıca, "Böyle bir sınıflandırma hangi hakla yapıyorsunuz? Anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Sayın başkanım, Arkadaş Sözcü Gazetesi'nin akrabası. Sözcü'nün de avukatlığını yapıyor herhalde.." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtan İBB, ekmek dağıtamıyor! ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITAN İBB, EKMEK DAĞITAMIYOR!
CHP'li belediyelerin Sözcü gazetesi hizmeti! Yasağı hiçe sayıp propagandaya devam ettiler |Video CHP'Lİ BELEDİYELERİN SÖZCÜ GAZETESİ HİZMETİ! YASAĞI HİÇE SAYIP PROPAGANDAYA DEVAM ETTİLER |VİDEO
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları ve Sözcü Gazetesi’ni yalanladı! İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI EKREM İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARI VE SÖZCÜ GAZETESİ’Nİ YALANLADI!
CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı! CHP'Lİ BELEDİYELER RESMİ ARAÇLARLA SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITTI!
Son dakika: RTÜK, Fatih Portakal'ın sözleri sonrası harekete geçti! FOX TV'ye ceza yağdı SON DAKİKA: RTÜK, FATİH PORTAKAL'IN SÖZLERİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ! FOX TV'YE CEZA YAĞDI
Son dakika: RTÜK, Fatih Portakal'ın sözleri sonrası harekete geçti! FOX TV'ye ceza yağdı SON DAKİKA: RTÜK, FATİH PORTAKAL'IN SÖZLERİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ! FOX TV'YE CEZA YAĞDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA