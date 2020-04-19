İstanbul'da dev operasyon! Piyasa değeri 1 milyon lira olan yüz binlerce maske ele geçirildi

İstanbul'da kaçak üretilen 173 bin 500 tıbbi maskeye el konuldu. Biri dört katlı olan atölyelerin tamamında maske üretimi yapıldığını gören jandarma ekipleri, burada yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 173 bin 500 adet maske ele geçirirken, iş yeri sahibi H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B. isimli şahısları gözaltına aldı.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, Esenyurt ve Ümraniye'deki 5 tekstil atölyesinde hijyenik olmayan ortamda yüklü miktarda tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE



Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 173 bin 500 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikiş makinesine el koydu. İş yeri sahibi 5 kişiye idari para cezası uygulanırken, atölyeler ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

KAMU YARARINDA KULLANILACAK

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli H.B., İ.K., R.K., V.K. ve Z.B. hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 173 bin 500 maske İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.