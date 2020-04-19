Vatandaşın İBB çilesi bitmiyor! Yollar onlara dert oldu
İBB'nin ulaşım skandalları bitmek bilmiyor. İstanbul'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü. Metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlaması da olduğunu belirten yolcular, sefer sayılarının azlığından yakındı.
Sefaköy'de bulunan bir hastanede çalıştığını belirten ve burada otobüs bekleyen Ela Kumtepe, "Çok yoruldum. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. 20 dakika daha yürüyeceğim herhalde. Otobüs bulamadım. Bizim nöbet saatlerine uymuyor. Bu yüzden çok mağdur olduk. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde ya erken çıkıyorlar ya başkaları almaya geliyor. Gelen kişi de mağdur oluyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Yollar bomboş, sadece biz yürüyoruz. Bu durumda da bize yardımcı olabilirlerse çok sevinir. Saatlerimiz çok yoğun bu dönem. Bu ay sadece 50 saat fazla mesaim var" diye konuştu.
Yenibosna otobüs durağında bekleyen ve nöbetten çıktığını belirten Enise Keskeç, "153'ü aradım gelen yardım talebini emniyete yönlendirdiler. Başhekimlikle görüşmem gerektiğini servis ayarlanmasını gerektiğini söylediler. Nöbetten çıktım. Bekleyeceğim. Geçen biri alır herhalde. Emniyet de 153'e yönlendiriyor. En başta zaten onları aradı. Pinpon topu gibi oldu. Saat 09.00'da nöbetten çıktım. Metroyu kaçırdım. Yarım saat metroda bekledim. Ümraniye'den geliyorum En azından sağlık çalışanları için telefonda olumsuz yanıt olmamalı" dedi.
Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen güvenlik görevlisi olduğunu belirteni Lütfü Karatepe ise, "İETT'nin uygulamasından baktım. Saat 8.30'da geleceği belirtiliyor. Yarım saat 45 dakika bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok sürecin geçmesini bekleyeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Cevlizbağ metrobüsünden inen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve otobüsün dolu bir şekilde sefer yaptığı görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- "2020 yılı Nobel Barış Ödülü Başkan Erdoğan'a verilmeli"
- 1000 yataklı pandemi hastanesi için çalışmalar devam ediyor!
- “Dijital savaş” kimin planı?
- Türk karasularını ihlal eden Yunan botu neye uğradığını şaşırdı!
- AK Parti'den CHP'li Ataman'a Fox TV ve Sözcü eleştirisi
- İstanbul'da dev maske operasyonu
- İçişleri: "Andok" kod adlı PKK'lı teslim oldu
- TSK'dan kritik operasyon! İşte gurur veren o anlar...
- Türk tipi tedavi yöntemi olumlu sonuç verdi
- Koronavirüs testleri bu odada yapılıyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?