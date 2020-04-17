Ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtan İBB, ekmek dağıtamıyor!
Vefa Sosyal Destek ekipleri, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor… İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinin önünde ise kuyruk var. Ekmek talep eden vatandaşların isteği de yerine getirilmiyor!
İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürürken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Halk Ekmek büfelerinin önlerinde yoğunluk yaşanması dikkat çekiyor.
İBB; EKMEK TALEP EDEN VATANDAŞLARIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek talebinde bulunan kişilerin istediğini yerine getirmediği öğrenildi. Halk Ekmek büfe sahiplerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ettikleri ancak bu konuda olumlu dönüş yaşanmadığı bildirildi.
HALK BÜFE ÖNLERİNDE KUYRUK!
Sultangazi ilçesi Cebeci Fabrika önü ve Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfelerinde vatandaşın kuyruğa girdiği öğrenildi.
HALK EKMEK BÜFELERİNDE ÜCRETSİZ SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITILDI
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
VEFA SOSYAL DESTEK EKİPLERİ EKMEĞİ EVLERE GÖTÜRÜYOR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürdüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın #EvindeKalİstanbul etiketli paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda ekmekleri, polis ve zabıta ekiplerinin dağıttığı görülüyor.
İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılıyor.
39 ilçede oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerine 141 bin 116 başvuruda bulunuldu. Bunlardan, 126 bin 349'nun temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. 14 bin 767 kişinin ise bilgi talebine cevap verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına 22 Mart'ta koronavirüs tehdidi nedeniyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkışının kısıtlanması üzerine başlamıştı.
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca filyasyonun önemini anlattı!
- Hafta sonu açık olan yerler neresi?
- Türkiye Somali'ye yardım gönderdi
- Fahrettin Altun ile ilgili algı operasyonlarına çok sert tepki!
- THY 349 Türk'ü daha ülkeye getirdi
- İtalya'da koronadan ölenlerin sayısı 22 bin 745
- Bakan Albayrak'tan 'her vatandaşımızın arkasındayız' mesajı
- Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması
- Vali Yerlikaya alınan tedbirleri açıkladı
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye il il koronavirüs yoğunluk haritası canlı! 17 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu! Vaka ve ölü sayısı...
- Hafta sonu açık olan yerler: 18 Nisan'da bakkallar, marketler, kargolar, sucular çalışıyor mu, açık mı, kapalı mı?
- Yarın fırınlar açık mı? 18-19 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi sonuçları sorgulama! Halkbank SMS ile destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri