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CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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CHP'Lİ BELEDİYELER RESMİ ARAÇLARLA SÖZCÜ GAZETESİ DAĞITTI!

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 'de , ''Sözcü''sünün propagandasını yapmaya devam etti. CHP'li belediyeler yurt genelinde halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile dağıttı.

Kovid-19 nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken 'li belediyeler 'ni halka dağıtma gayretine girişti. Vatandaşların vergileriyle alınan resmi belediye araçları ile birçok bölgede Sözcü Gazetesi dağıtıldı.

CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü ve Korkusuz gazetelerini dağıttı |Video CHP'Lİ BELEDİYELER RESMİ ARAÇLARLA SÖZCÜ VE KORKUSUZ GAZETELERİNİ DAĞITTI |VİDEO

Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı. AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, twitter hesabından duruma tepki gösterdi.

ARVAS İLK MESAJINDA,"AYIPTIR BU KADAR DA OLMAZ

AK Partili belediyeler ve kamu görevlileri gayretle vatandaşa hizmet etmeye çalışırken diğer yandan CHP'li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri vatandaşa hizmet etmek yerine böyle bir günde bile Sözcü gazetesi dağıtımı yapıyorlar."dedi. Arvas ikinci mesajında ise, "Bugün bazı CHP'li belediyelerin dağıttığı Sözcü ve Korkusuz gazetesi adetleri:

Sözcü - Korkusuz

@ankarabbld 22.000 - 5.800
@muglabsb 1.050-450
@mersin_bld 2.600
@Adana_Bld 3.300-1.100
2000 - 600
Milas 800 - 300
Karşıyaka 5.000-1.250

Yardım değil düşmanlık dağıtıyorlar."ifadelerini kullandı.

SABAH

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