CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı!
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Türkiye'de CHP, ''Sözcü''sünün propagandasını yapmaya devam etti. CHP'li belediyeler yurt genelinde halkın vergileri ile alınan resmi belediye araçları ile Sözcü Gazetesi dağıttı.
Kovid-19 nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok belediye halka hizmet adına çeşitli hizmetlere imza atarken CHP'li belediyeler Sözcü Gazetesi'ni halka dağıtma gayretine girişti. Vatandaşların vergileriyle alınan resmi belediye araçları ile birçok bölgede Sözcü Gazetesi dağıtıldı.
Birçok il ve ilçede CHP'li belediyeler belediyeye ait resmi araçlarla Sözcü Gazetesi dağıttı. AK Parti Sosyal Medya Sorumlusu Ömer Arvas, twitter hesabından duruma tepki gösterdi.
ARVAS İLK MESAJINDA,"AYIPTIR BU KADAR DA OLMAZ
AK Partili belediyeler ve kamu görevlileri gayretle vatandaşa hizmet etmeye çalışırken diğer yandan CHP'li @MerkezefendiB ve @EfelerBelediye belediyeleri vatandaşa hizmet etmek yerine böyle bir günde bile Sözcü gazetesi dağıtımı yapıyorlar."dedi. Arvas ikinci mesajında ise, "Bugün bazı CHP'li belediyelerin dağıttığı Sözcü ve Korkusuz gazetesi adetleri:
Sözcü - Korkusuz
@ankarabbld 22.000 - 5.800
@muglabsb 1.050-450
@mersin_bld 2.600
@Adana_Bld 3.300-1.100
Bodrum 2000 - 600
Milas 800 - 300
Karşıyaka 5.000-1.250
Yardım değil düşmanlık dağıtıyorlar."ifadelerini kullandı.
SABAH
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