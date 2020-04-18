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Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Büyükşehir hastanesi ve pandemi hastanalerini inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ

Son dakika haberine göre Başkan , yapımı devam eden ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.

Başkan , Sancaktepe ve 'nda yapımı devam eden hastaneler ile 'ni havadan inceledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! İlk görüntüler |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ! İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

Başkan Erdoğan, Tarabya'daki 'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Hastane inşaatlarını inceledi BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ! HASTANE İNŞAATLARINI İNCELEDİ

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

SANCAKTEPE'DE YAPILAN HASTANE İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 'ın yapımına başlandığını duyurduğu Sancaktepe'deki hastane inşaatı çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İnşaat çalışmaları yakından görüntülendi.

Sancaktepe'de yer alan askeri bölgenin çok yakın bir noktasına inşa edilmeye başlanan Sahra Hastanesi'nin yapımı gece gündüz demeden devam ediyor. Binlerce işçinin çalıştığı hastane yapımında demir kolonların yerleştirmesi devam edilirken şantiye içerisinde de çalışan personelin sağlık güvenliği üst düzeyde tutuluyor.

Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Hastane inşaatlarını inceledi BAŞKAN ERDOĞAN İSTANBUL'U HAVADAN DENETLEDİ! HASTANE İNŞAATLARINI İNCELEDİ

Sosyal mesafe kuralının yanı sıra steril maske kullanımının da yaygın olduğu inşaat çalışmasında işçiler, aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

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