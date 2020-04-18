Son dakika: Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi! Büyükşehir hastanesi ve pandemi hastanalerini inceledi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanelerini havadan inceledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.
SANCAKTEPE'DE YAPILAN HASTANE İNŞAATI DEVAM EDİYOR
Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapımına başlandığını duyurduğu Sancaktepe'deki hastane inşaatı çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İnşaat çalışmaları yakından görüntülendi.
Sancaktepe'de yer alan askeri bölgenin çok yakın bir noktasına inşa edilmeye başlanan Sahra Hastanesi'nin yapımı gece gündüz demeden devam ediyor. Binlerce işçinin çalıştığı hastane yapımında demir kolonların yerleştirmesi devam edilirken şantiye içerisinde de çalışan personelin sağlık güvenliği üst düzeyde tutuluyor.
Sosyal mesafe kuralının yanı sıra steril maske kullanımının da yaygın olduğu inşaat çalışmasında işçiler, aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.
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