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Haberler Galeri İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar havadan görüntülendi.

Son dakika. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete giriyor! Son 3 gün... |Video BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ HİZMETE GİRİYOR! SON 3 GÜN... |VİDEO

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 16:28
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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

İlk etabının 20 Nisan'da açılması planlanan hastanenin, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmalarını yürütüyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR? VİDEO

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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar, havadan görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR? VİDEO

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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

- Hastanede deprem sırasında ve sonrasında da faaliyetler devam edebilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından "kamu özel iş birliği" modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek. Hastanenin mayıs ayı itibarıyla tam kapasitesiyle hizmete geçmesi planlanıyor.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR? VİDEO

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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ek olarak metro istasyonu planlamasıyla da İstanbulluların en uygun sağlık hizmetlerine hızlı ve rahat şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

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İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.