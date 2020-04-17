İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar havadan görüntülendi.