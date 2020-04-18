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Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan , 'ın kuzeyinde şehit edilen Muhammet Fatih Durhan ile 'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, 'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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