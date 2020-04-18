Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Uzman Çavuş Muhammet Fatih Durhan ile Şırnak'ta şehit olan işçi Yasin Sağır'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan, PKK'lı teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Durhan ile işçi Sağır'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
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