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İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatının temeli ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU! TEMELİ ORTAYA ÇIKTI

ile mücadele kapsamında yapımına başlanan  'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor. Hastanenin yapılacağını Başkan duyurmuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

TEMEL KISMI TAMAMLANDI

45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı.

TAMAMEN BETONLA KAPLANDI

Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü.

HUMMALI ÇALIŞMA

Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, zemin betonunun tamamlandığı görülüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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