İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatının temeli ortaya çıktı
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor. Hastanenin yapılacağını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
TEMEL KISMI TAMAMLANDI
45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı.
TAMAMEN BETONLA KAPLANDI
Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü.
HUMMALI ÇALIŞMA
Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, zemin betonunun tamamlandığı görülüyor.
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