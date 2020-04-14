İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatının temeli ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin ortaya çıktığı görülüyor. Hastanenin yapılacağını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

TEMEL KISMI TAMAMLANDI

45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında hastanenin temel kısmı tamamlandı.

TAMAMEN BETONLA KAPLANDI

Havadan çekilen görüntülerde hastanenin temelinin tamamen betonla kaplandığı görüldü.

HUMMALI ÇALIŞMA

Ekiplerin hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü, zemin betonunun tamamlandığı görülüyor.