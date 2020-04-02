02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Twitter hesabından "2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 20 Nisan'da hizmete alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Türkiye'nin şehir hastaneleri ile ilgili bilgiler de yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA