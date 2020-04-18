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Ümraniye Eğitim ve Araştıma Hastanesindeki koronavirüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi!

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILAR

Türkiye'deki korona virüs salgınında ön cephede savaşan sağlık personellerine öğrenciler de destek verdi. Covid-19 ile mücadelede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın () geçici süre ile ettiği 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak , ve olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gönüllü savaşçılar korana virüs test sayısında rekorlar kırarken, ve 'ndeki tanı merkezi ilk kez görüntülendi.

Koronavirüs salgınında test sayısının artmasına yönelik çalışmalardan birisine de imza attı. Covid-19 le mücadelede geçici süre ile edilen 200 biyoloji veya moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu ağırlıklı olarak , ve olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde görevlendirildi. Gerçekleşen istihdam projesine yapılan başvurular neticesinde yapılan bire bir mülakatlar ile qPCR tekniği konusunda deneyimi bulunan tercihen lisansüstü eğitim alan öğrenciler belirlendi. Ayrıca çeşitli üniversiteler bünyesinde araştırma görevlileri gönüllü olarak çalışmak için başvuru yaptı. Belirlenen gençler kendi tercihlerine göre illerde görevlendirildi. En son teknoloji ve üst düzey koruyucu ekipmanlar ile desteklenen çalışma ortamlarında, bu özverili gençlere her türlü konaklama, iaşe ve transfer hizmetleri TÜSEB ile il sağlık müdürlükleri başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanıyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştıma Hastanesindeki koronavirüs tanı merkezinin gönüllü savaşçıları ilk kez görüntülendi! | Video KORONAVİRÜS TANI MERKEZİNİN GÖNÜLLÜ SAVAŞÇILARI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ! | VİDEO

TÜSEB'in akademik ve lojistik destekleri ile sayıları her geçen gün artan TÜSEB Covid-19 tanı merkezlerinde isthidam edilen bu gençler ile test sayılarında rekorlar kırılıyor. bünyesinde oluşturulan tanı merkezi koordinasyonu, hızı, ulaştığı test rakamları ile alkışları topladı. Kamuoyunun çeşitli kesimlerince TÜSEB'in kahramanları olarak anılmaya başlayan gençler oldukça yüksek motivasyonla ve gururla ülkeye hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyorlar. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan tanı merkezine İhlas Haber Ajansı girdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TÜSEB işbirliğiyle oluşturulan Kovid-19 Tanı Merkezi'nde günlük beş bini aşkın korona virüs testi sonuçlandırılıyor. Burada korona virüsle savaşan gönüllü kahramanlar çalışmaları anlattı.

Oluşturulan tanı merkezinin sorumlusu Kübra Yılmaz, "Burada çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Günlük beş bin kişiye yakın test yapıyoruz." ifadelerini kullanırken Biyokimya Uzmanı Burçak Akyazı, "Biz burada ekipçe İstanbul'un dört bir yanından gelen testleri yapıyoruz. Günlük beş bin test kapasitemiz var; her gün bize ihtiyacı olan beş bin hastanın hayatına dokunuyoruz" dedi.

50 GÖNÜLLÜ SAĞLIK ÇALIŞANI GÜNLÜK BEŞ BİN TESTİ SONUÇLANDIRIYOR
'nde doktora öğrencisi olan Martin Kane, "Burada yüksek güvenlik önlemi altında çalışıyoruz. İçeride kullandığımız kabinler hepa filtreli klas iki seviyesinde yani hasta numuneleriyle birebir temas gerçekleşmiyor. Ayrıca TÜSEB tarafından temin edilen steril malzemeleri kullanarak içeride çalışıyoruz" ifadelerini kullanırken 'da yüksek lisans eğitimine devam eden Demet İnci, "Bizler buraya gönüllü olarak geldik daha sonra TÜSEB bizi burada sigortalı çalışmak üzere kabul etti. Ümraniye Belediyesi'ne de ulaşım desteği için teşekkür ediyorum. Burada hiç kimseye bulaşmadı, güvenlik önlemimiz yüksek" açıklamasında bulundu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde moleküler biyolog olarak görev yapan Betül Köse, "Arkamda görmüş olduğunuz alan depoydu. TÜSEB ve hastanenin desteğiyle iki günde tanı merkezi haline getirildi. Şu an günde dört vardiya halinde elli arkadaşımızla yedi 24 çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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