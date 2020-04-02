Başkan Erdoğan talimat vermişti! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı
Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa sürede bitirilmesi için talimat vermişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılmaya başlanması, havadan görüntülendi. İş makinelerinin çalıştığı alana hafriyat kamyonlarının giriş-çıkış yaptığı gözlenirken, ekiplerin çalışması kameraya yansıdı.
YOLLARIN HASTANE AÇILIŞINA YETİŞTİRİLMESİ İÇİN…
Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi şantiye sahasına özel olarak girerek, inşaat sahasını da havadan görüntülendi. Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ YOL AĞINA ALINDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
"Yolların diğer kısmı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADIK"
Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."
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