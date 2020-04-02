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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! VE BAŞLANDI...

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı 'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve başlandı. Başkan , kısa sürede bitirilmesi için talimat vermişti.

Başkan 'ın talimatıyla açılışı mayıs ayında yapılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve yapılmaya başlanması, havadan görüntülendi. İş makinelerinin çalıştığı alana hafriyat kamyonlarının giriş-çıkış yaptığı gözlenirken, ekiplerin çalışması kameraya yansıdı.

YOLLARIN HASTANE AÇILIŞINA YETİŞTİRİLMESİ İÇİN…

Dün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

şantiye sahasına özel olarak girerek, inşaat sahasını da havadan görüntülendi. Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞININ YOL AĞINA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Yolların diğer kısmı ise yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADIK"

Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak."

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KARAİSMAİLOĞLU: BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİNİN YOLLARI BAKANLIĞIMIZCA YAPILACAK

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