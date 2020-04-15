Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu: Bu ilaçtan 1 milyon kutu aldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tedavisinde farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecine ilişkin sosyal medya hesabından kritik bilgilendirmeler yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede erken davrandığını belirterek, "Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" ifadelerini kullandı.
"HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR"
Belirli kurallara uyulması halinde hayatın normale döneceğini söyleyen Bakan Koca, "Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız" dedi.
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