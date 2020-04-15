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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu: Bu ilaçtan 1 milyon kutu aldık

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU: 1 MİLYON KUTU ALDIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nin koronavirüs tedavisinde farklı bir yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, "Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. ’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs sürecine ilişkin sosyal medya hesabından kritik bilgilendirmeler yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, 'nin koronavirüs ile mücadelede erken davrandığını belirterek, "Türkiye tedavide farklı bir yaklaşıma sahip. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin'den getirilen Favipiravir'ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan duyurdu: Bu ilaçtan 1 milyon kutu aldık | Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN DUYURDU: BU İLAÇTAN 1 MİLYON KUTU ALDIK | VİDEO

"HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR"
Belirli kurallara uyulması halinde hayatın normale döneceğini söyleyen , "Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan o kuralı hatırlattı: Hareketi azalt, izolasyonu artır! | Video SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN O KURALI HATIRLATTI: HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR! | VİDEO

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan paylaştı: Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ
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