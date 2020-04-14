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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan paylaştı: Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ

Son dakika haberine göre , yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin peş peşe dikkat çeken videolar paylaştı. Koca mesajında ‘Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’ değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan peş peşe paylaştı! ‘Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’ SAĞLIK BAKANI KOCA TWİTTER'DAN PEŞ PEŞE PAYLAŞTI! ‘KORONAVİRÜS'Ü İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ’

'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaşımlarda bulunan videolu mesajlarında sırasıyla şu mesajları verdi:

'Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.'

'Sosyal mesafe, Koronavirüs'le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! ''Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz'' SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI! ''KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ''

'Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştı! ''Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz'' SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI! ''KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ''

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