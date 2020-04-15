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Son dakika: İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: 81 ildeki market denetimlerinde...

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 81 İLDEKİ MARKET DENETİMLERİNDE...

Son dakika haberi... "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." bilgisini paylaştı. İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 24 Mart tarihinde 81 il valiliğine genelge göndermiş ve genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı hakkında düzenleme yapmıştı.

, corona virüs (Covid-19) denetimlerini sıkı ve şeffaf bir şekilde yürütüyor. İçişleri'nden yapılan açıklamada "Polis ve jandarmanın dün 81 ildeki market denetimlerinde, 1183 işletmeci ve müşteri hakkında adli/idari işlem yapıldı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan kritik açıklama şöyle;

"Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi. Denetimlerde 35 bin 868 market/ süpermarket kontrol edildi. Market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca toplam 1.183 iş yeri işletmecisine/müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı."

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81 İLE GENELGE GİTMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 24 Mart tarihinde 81 il valiliğine genelge göndermiş ve genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı hakkında düzenleme yapmıştı.

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10.04.2020 TARİHİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN SONRA MARKETLERİNİ AÇAN KİŞİLER HAKKINDA CEZA İŞLEMİ YAPILMASI GEREKİR... O KAOSUN BAŞ MİMARLARINDAN BİRİDE MARKETÇİLERDİR

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cevapla 15.04.2020 12:20
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