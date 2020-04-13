Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında "Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 98 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 61 bin 49, can kaybının 1296'ya ulaştığı açıklandı.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağına dikkati çekerek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." bilgisini verdi.
Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 61 bin 49, can kaybı 1296 oldu. Son 24 saatte Kovid-19 tedavisi tamamlanan 511 kişi daha taburcu edildi, toplam sayısı 3 bin 957 oldu.
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