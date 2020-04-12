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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! ''İlk kez azaldı''

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.04.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! ''İLK KEZ AZALDI''

'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak 'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. , " ölçeğinde toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada bilim adamlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. ölçeğinde toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı video:

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele vurgusu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜSLE MÜCADELE VURGUSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, KORONAVİRÜS KAYNAKLI SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI
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