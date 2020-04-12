Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! ''İlk kez azaldı''
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada bilim adamlarıyla yaptığı telekonferans görüşmesini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız İLK KEZ azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda: Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir.
İşte Bakan Koca'nın paylaştığı video:
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