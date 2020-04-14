Son dakika: Diyarbakır'da flaş operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: FIRAT KALKANI VE BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 7 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP buna da karşı çıktı!
- Bakan Akar duyurdu: Askerlerin celp dönemi ertelendi
- Açıköğretim online sınav ne zaman?
- Devlet Bahçeli'den sürpriz
- 39 ilçe kaymakamı ile videolu görüşme!
- Yalan belgeye CHP bile isyan etti
- Başkan Erdoğan'dan flaş "infaz kanunu" açıklaması
- Devlet Bahçeli'den Haydar Baş için taziye mesajı
- Sarı humma virüsü nedir?
- Virüs sonrası yeni dünya düzeni nasıl olacak?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSÖ son dakika açıklaması: Sarı humma virüsü nedir? Sarı humma hastalığı belirtileri neler?
- Açıköğretim online sınav ne zaman? 2020 ATA AÖF ve Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak?
- 5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?
- Devletten 3 ay 1170 TL nakit para desteği! Ücretsiz izne çıkana maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Vakıfbank kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? 10000 TL 6 ay ödemesiz destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Altın fiyatları için dikkat çeken yorum! Altın alınır mı, satılır mı?
- Son dakika: Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak? Uçak seferleri yapılıyor mu? THY uçuşlar iptal mi?
- Diyanet açıklaması: İlk oruç ne zaman tutulacak? 2020 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Oruç tutulacak mı?
- Corona tablosu canlı harita! 14 Nisan Türkiye il il koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Kovid-19 son durum
- MSB son dakika: Askerlik 9 ay mı oldu? Askerlik uzayacak mı? Terhisler durdu mu? Celp tarihleri ertelendi mi?
- Mahkumlar ne zaman serbest bırakılacak? Tahliyeler ne zaman başlayacak? Cezaevlerinde 90 bin tahliye başladı mı?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı hafta sonu var mı? 18-19 Nisan'da hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?