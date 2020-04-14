Son dakika: Diyarbakır'da flaş operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.