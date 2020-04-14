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Son dakika: Diyarbakır'da flaş operasyon: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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DİYARBAKIR'DA FLAŞ OPERASYON: ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 'ın ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timleri tarafından, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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