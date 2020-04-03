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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

haberine göre; () " bölgesi güneyinde saldırı girişiminde bulunan 10 /'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

haberine göre; () Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesi güneyinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı
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