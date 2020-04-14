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Yalan belgeye CHP'li vekil Zeynel Emre bile isyan etti: Tamamen gerçek dışı!

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Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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YALAN BELGEYE CHP BİLE İSYAN ETTİ

’nde “Çocukların Cinsel İstismarının Affına” ilişkin olduğu iddia edilen belgeye ve Adalet Komisyonu CHP bile tepki gösterdi. Emre, "Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı." dedi.

'nde kabul edilen İnfaz Yasası ile ilgili sosyal medyada "Çocukların Cinsel İstismarının Affına" ilişkin olduğu iddia edilen sahte bir belge dolaşıma sokuldu. Belgeyle sanki çocukları cinsel istismara maruz bırakan kişilerin affedildiği izlenimi oluşturulmaya çalışıldı.

Bu belgenin doğru olmadığını CHP'liler bile itiraf etti. CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Sözcüsü Zeynel Emre Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dün akşamdan itibaren TBMM'de 'çocukların cinsel istismarının affına' ilişkin paylaşımlar yapılmaktadır. Bu bilgi tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir teklif adalet komisyonuna gelmedi, meclis de görüşülmedi ve kanunlaşmadı. Bilginize…"

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