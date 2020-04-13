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Son dakika: Adalet Bakanlığında koronavirüs zirvesi

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Giriş Tarihi: 13.04.2020 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020
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ADALET BAKANLIĞINDA KORONAVİRÜS ZİRVESİ

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00'de başladı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Barolar Birliği Başkanı , Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, , Uğurhan Kuş ve bürokratları katılıyor.

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