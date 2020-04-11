Görüntüler Üsküdar'dan! Sokak sokak dolaşıp ekmek sattılar
Sokağa çıkma yasağı kararının ardından Üsküdar'da sabah saatlerinden itibaren fırınlar mahalleleri dolaşarak vatandaşlara ekmek satmaya başladı. Pek çok vatandaş ekmek alabilmek için pencerelerinden sepet sarkıttı.
İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı. İstanbul'daki fırınlar ekmek üretimine devam ediyor. Üsküdar'daki bir fırında üretilen ekmekler sabahın erken saatlerinde araçlara yüklendi. Araçlar farklı mahallelere giderek vatandaşlara ekmek satmaya başladı. Bir taraftan fırıncılar araçlardan ekmek satışının iki gün boyunca bu şekilde yapılacağı anonsları yaparak, vatandaşlara sağlığınız için evde kalın çağrısı yaptı. Zeynep Kamil Mahallesi'nde pek çok vatandaş ekmek almak için evlerinden sepet sarkıttı. Kimi vatandaşlar ekmek almak için sokağa indi.
"KURALLARA UYUYORUZ"
Evinin penceresinden ekmek alan Binnaz İnce, "Zaten biz hiç sokağa çıkmıyorduk. Kurallara uyuyoruz. Ekmekler için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
"HEPİMİZİN EVDE KALMASI LAZIM"
Üsküdar'da yaşayan Hüsnü Birol Şükrücü, "Evdeyiz, karara uyuyoruz. Hepimiz evdeyiz. Bu hastalık bitecek hepimiz kurtulacağız. Çıkmayın, evde kalın. Bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak hepimizin evde kalması lazım" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARDAN FIRINCILARA ALKIŞLA TEŞEKKÜR
Vatandaşlar ekmek satışı sırasında pencerelerinden fırıncılara alkışlarla teşekkür etti. Üsküdar'da bulunan fırının işletmecisi Niyazi Aslan, "Bugün sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ama fırınlarımız gece boyunca imalatlarını sürdürdüler. Kendi servis araçlarımızla mahallelere servis yapacağız. Belediye yetkilileri de fırınlardan ekmek alıp dağıtım yapacaklar. Halkımızı hafta sonu iki gün hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Kimse paniğe kapılmasın. Ekmek konusunda özellikle İstanbul'un hiçbir ihtiyacı olmayacak. Bunun için fırınların altyapıları hazır. Gün boyu belli saatlerde bütün mahallelere servisler yapılacak" diye konuştu.
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