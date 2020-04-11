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Haberler Galeri Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından en çok merak edilenlerden biri de fırınlar, bakkallar ve marketlerin açık olup olmayacağı oldu. Ekmeklerin nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:20
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Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

Son dakika haberi... Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu gelişmelerin ardından ekmeklerin nasıl alınacağı merak ediliyordu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? İşte cevaplar...

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Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık, marketler kapalı olacak.

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Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

EKMEK NASIL ALINACAK? EKMEK EVE Mİ GELECEK?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek." dedi.

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Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

Balcı, yaptığı açıklamada, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bütün fırınların bilgilendirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

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Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

"Fırınlarımız çalışacak. Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek. Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor."