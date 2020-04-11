Ekmek nasıl alınacak? Ekmek eve mi gelecek? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Resmi açıklama geldi!

Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Kararın ardından en çok merak edilenlerden biri de fırınlar, bakkallar ve marketlerin açık olup olmayacağı oldu. Ekmeklerin nasıl alınacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak? Fırınlar açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.04.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 10:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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