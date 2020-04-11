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Son dakika: Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan flaş Marmaray ve Başkentray açıklaması

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son dakika haberi... Ulaştırma ve 'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık 31 şehirdeki 2 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında "İçişleri yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla ’da Marmaray, ’da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve 'da Başkentray'ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.

"YARIM SAAT SEFER ARALIKLARIYLA..."

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının 10 Nisan 2020 tarihli sokağa çıkma yasağı talimatları doğrultusunda, yasak kapsamı haricinde olan görevli ve vatandaşlarımızın ev, iş yeri ve görev yerleri arasında ulaşımlarının sağlanması amacıyla İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray yarım saat sefer aralıklarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam etmektedir" denildi.

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