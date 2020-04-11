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Sokağa çıkma yasağına aldırmayan vatandaştan ilginç savunma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA ALDIRMAYAN VATANDAŞTAN İLGİNÇ SAVUNMA

Koronavirüsle mücadele kapsamında 31 büyükşehirde 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağının başlamasına rağmen ’da bir vatandaşın köpeğiyle dışarıda olması dikkat çekti. Köpeğini gezdirmek için ’ne gelen vatandaştan ilginç savunma geldi.

İçişleri Bakanlığı'nca 2 gün süreyle il sınırları içinde getirilmesinin ardından 'da sokaklar ve caddeler boşaldı. Ancak Kadıköy'de bir kişinin köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Bir grup göçmen ise bavullarıyla D-100 karayolunda yürüdü.

"HABERİM YOK"

Köpeklerini gezdirmek için 'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, "Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim" dedi.

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