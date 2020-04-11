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Son dakika: Önemli değişiklik! Adres değişikliği bildirimi e-Devlet'ten yapılacak

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK! O İŞLEM E-DEVLET'TEN YAPILACAK

Son dakika haberine göre Koronavirüs pandemisi nedeniyle e-Devlet uygulamalarına yenileri eklenmeye başladı. Adres değişikliği yapacak kişilerin nüfus müdürlüklerine gitmeden internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması için her alanda çalışmalar devam ediyor. Adres değişikliği bildirimi yapmak isteyenlerin bundan sonra nüfus müdürlüklerine gitmesine gerek kalmadı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi e-Devlet üzerinden adres değişikliği bildiriminin yapılmasına olanak sağlayan altyapıyı hizmete sundu.

Hizmetten yararlanmak için e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden biri kullanılabiliyor.

İşte işlemlerin gerçekleştirileceği link: https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi

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