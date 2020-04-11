Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi bir düşüş gösterdi. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL