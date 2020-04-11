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Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığı, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı resmen başladığını duyurmasının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu tarihi bir düşüş gösterdi. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul'daki yollar boş kaldı. Yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 09:16
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Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

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Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

Bunun üzerine büyükşehirlerde vatandaşlar, saat 24.00'e kadar ihtiyaçlarını karşılamıştı.

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Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

METROBÜS SEFERLERİ SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde de İstanbul'daki yolların boşluğu kameralar tarafından görüntülendi.

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Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

Yapılan duyurularda metro seferlerinin yapılmayacağı, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Sokağa çıkma yasağının ardından yollar bomboş kaldı

Sabah saat 06.00'da metrobüsler ve otobüsler seferlerine başladı.