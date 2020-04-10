Son dakika: Koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 600 bini aştı
Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 95 bin 752’ye, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 605 bin 316’ya yükselirken; 356 bin 941 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 saatte, corona virüsten 7 bin 223 kişi yaşamını yitirirken; 86 bin 121 kişide daha virüs tespit edildi.
Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'nın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 279'a yükselirken; vaka sayısı da 143 bin 626'ya çıktı.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 4 BİN 110'A YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 110'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 66 bin 220'ye çıktığını bildirdi.
ABD'DE VAKA SAYISI 468 BİN 895
ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 468 bin 895 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 697 olarak açıklandı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 118 bin 235'e çıkarken; 2 bin 607 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 117 bin 749 kişide virüs tespit edildiği ve 12 bin 210 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 153 bin 222'ye ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 7 bin 978'e, vaka sayısının da 65 bin 77'ye çıktığı belirtildi.
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