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10.04.2020

Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla "corona virüs" yardımı | Video

Son dakika haberi... Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla İngiltere’ye gönderiliyor. Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor. SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan İngiltere'ye gönderiliyor.

Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor.

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