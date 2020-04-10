Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla "corona virüs" yardımı | Video

Son dakika haberi... Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla İngiltere’ye gönderiliyor. Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor. SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan İngiltere'ye gönderiliyor.



Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor.