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Son dakika: Türkiye'den İngiltere'ye askeri uçakla "corona virüs" yardımı | Video
Son dakika haberi... Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla İngiltere’ye gönderiliyor. Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor. SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan İngiltere'ye gönderiliyor.
Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor.
Yardım corona virüs ile mücadele kapsamında tıbbi malzemeleri içeriyor.
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