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Başkan Erdoğan'dan corona virüse karşı maktup yazıp yardım istediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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ERDOĞAN'DAN KORONAYA KARŞI MAKTUP YAZIP YARDIM İSTEDİLER

'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (), yeni tip (Covid-19) salgınıyla mücadelede 'den yardım talep etti. Yardım çağrısına ilişkin BNV, Başkan 'a bir mektup gönderdi.

Vaka sayısının 1908, ölü sayısının 51 olduğu 'da, Sancak bölgesine de yayılan koronavirüsle mücadele için geçici hastane ve karantina alanlarının oluşturulmasına ilişkin , Başkan 'a mektup gönderdi.

Mektupta, 'nin sağlık alanında oldukça gelişmiş bir ülke olduğuna işaret edilerek, Türkiye'den en kısa sürede tıbbi malzeme ve ekip talep ettikleri vurgulandı.

Sancak'ta 22 enfekte hastanın bulunduğu ifade edilen mektupta, "Novi Pazar Sağlık Merkezi tüm ekibiyle salgınla mücadele için hazır. Sizlerin yardımıyla enfekte olan hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı istiyoruz. Sancak'ta hasta olanlar buradaki hastanelere yerleştirilmeli." sözlerine yer verildi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 700 kişi hakkında işlem başlattıklarını ifade ederek, "Bakanlık bünyesinde çalışan 31 kişi enfekte oldu. 900 çalışanımız ise kendini karantinaya aldı. Arkadaşlarımızdan birini de nedeniyle kaybettik." dedi.

Başkent Belgrad'daki Karaburma Askeri Tıp Merkezi ise koronavirüsten orta ve üst düzey etkilenen hastalar için hazır hale getirildi. Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, 100 yataklı merkezde ağır hastaların tedavi edileceğini söyledi.

ise Sırbistan'a tıbbi malzeme yardımında bulundu.

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BALKANLAR'DA CAN KAYBI VE VAKALAR ARTIYOR

Öte yandan, Slovenya'da can kaybı 30'a yükselirken, vaka sayısı 1021 olarak açıklandı. Ülkede üç hafta önce alınan tedbirlerin bir ay daha devam edebileceği kaydedildi.

Karadağ'da vaka sayısı 223'e yükselirken, ülkede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 56 kişi hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Hırvatistan'da ise vaka sayısı 1222'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı. Ülkede 130 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Kosova , hayatını kaybedenlerin 3'e yükseldiğini, ülkedeki vaka sayısının 145 olduğunu belirtti.

'te can kaybı 27'ye yükselirken, vaka sayısı da 667'ye ulaştı.

Diğer Balkan ülkelerindeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

"Arnavutluk 377/21, Kuzey Makedonya 555/18, 541/21, 1735/73, Romanya 4 bin 57/157."

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