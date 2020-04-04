04 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 24 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
ABONE OL
SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü /'li 24 terörist, etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

(), Twitter'dan "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 24 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyon ile amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 10 PKK-YPG'li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 PKK-YPG'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB açıkladı! Sızma girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA