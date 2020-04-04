Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu! Üretim başladı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak 1 milyon maske, 5 bin tulum, 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir." dedi.
Milli Savunma Bakanı Akar, "MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.
MEB ÇITAYI YÜKSEĞE ÇIKARDI: 10 BİN ÜRETİLECEK
MEB koronavirüs önlemleri kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirmişti. Bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçildi.
CİHAZLARIN TASARIMI VE AR-GE ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERDİ
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde şu ana kadar 2 milyon maske üretildi ve dağıtıldı. En fazla üretimi, 1 milyon maskeyle İstanbul yaptı. İstanbul'u, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin ve Bursa izledi. Bakanlık, bu aşamada ürünleri üreten cihazların tasarımı ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verdi.
Bu kapsamda, İstanbul'da Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi üretildi ve günde yaklaşık 100 bin maske üretmeye başladı. İstanbul'da 2 yeni ultrasonik cerrahi maske makinesinin üretimi de haftaya tamamlanacak.
"İLLERE AR-GE İÇİN ALTYAPI DESTEĞİ VERİLDİ"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini anımsattı.
Temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar üretimi yapılan tüm alanlarda altyapıyı güçlendirdiklerine işaret eden Özer, "Yoğun ve seri şekilde üretim yapıyoruz. Ayrıca seçtiğimiz illerde ihtiyaç duyulan biyomedikal cihazların üretimi için de Ar-Ge çalışmalarını koordine ediyoruz. İllerimize ciddi Ar-Ge altyapı desteği verdik." şeklinde konuştu.
İSTANBUL'DA AYDA 5 MİLYON MASKE ÜRETİLECEK
İstanbul'da üretilen Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik Cerrahi Maske Makinesi'nin saniyede 2 maske yapabildiğine dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki hafta bu makineden iki tane daha üreteceğiz ve üretime dahil edeceğiz. Kendimize ayda 2 milyon maske üretimi hedefi koymuştuk. Şu an itibarıyla iki hafta gibi kısa sürede bu hedefe ulaştık. Otomatik 3 katlı telli ultrasonik maske makinesini üretince hedefimizi güncelledik. Yeni hedefimiz, tüm meslek liselerimizde ayda 10 milyon cerrahi maske üretmek. Bu üretimin yarısını İstanbul'da gerçekleştireceğiz ve İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştıracağız. Diğer illerimizde de il müdürlerimiz, valiliklerimizle koordineli şekilde üretim ve dağıtım sürecini yürütüyor."
"GÖNÜLLÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Bakanlık merkez teşkilatı ve illerde görevli personelin büyük fedakarlıklarla süreci yönettiğini vurgulayan Özer, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile destek veren Bakanlığın ilgili birimlerine teşekkür etti.
Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ülkemizde tüm illerde fedakarca gayret gösteren tüm yöneticilerimize, mesleki eğitim öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize, okul yöneticilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Gönüllü öğrencilerimiz, koronavirüs mücadelesine destek vermek için gerekli tüm önlemleri alarak, fedakarca sürece katkı sundu. Dezenfektan üretiminden maskeye, tuluma, önlüğe ve yüz siperine kadar bu mücadele ihtiyaç olan ürünlerin üretimde öğretmenlerine yardım ettiler ve bu mücadeleye çok önemli katkıları oldu. Alınan kararlar doğrultusunda artık onlar evlerinde olacak ve bu vazifeyi öğretmenlerimiz yürütecek. Bu süreçte, gönüllü olarak görev alan meslek lisesi öğrencilerimize tekrar şükranlarımı sunuyorum."
MSB'DEN BÜYÜK KATKI
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, "Dikimevi Müdürlüklerince haftada 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikasınca 5 bin litre dezenfektan üretiliyor." ifadelerini bullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İnfaz düzenlemesi Meclis'te kabul edildi
- Araç giriş çıkış yasağı başladı
- Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi!
- Corona virüs ile ilgili bilinmeyen detay ortaya çıktı!
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- Af yasasında son durum nedir?
- Vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
- Giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
- Türkiye'ye umut olmuştu! İlk açıklama geldi
- İçişleri Bakanlığı duyurdu: 89 terörist etkisiz hale getirildi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4 Nisan af yasası son durum: İnfaz düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? 2020 Ceza infaz indirimi çıktı mı?
- meb.gov.tr: 2020 LGS kılavuzu, lise kontenjanları ve sınav konuları! LGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman?
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı 60 yaşa mı indi? 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı geldi mi?
- Altın fiyatları yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 3 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- sonuc.osym.gov.tr: 2020 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?