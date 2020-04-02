02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA