Son dakika: MSB açıkladı! Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMAYA DEVAM EDİLECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."